Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 30 апреля — 1 мая 2019 года согласились с тем, что даже при улучшении экономических условий регулятор должен занимать «терпеливую» позицию в отношении изменения ставки, следует из опубликованного 22 мая протокола заседания.



ФРС по итогам прошедшего заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. «Участники встречи отметили, что даже если глобальная экономика и финансовые рынки улучшатся, терпеливый подход (к изменению уровня процентной ставки. — Прим. ред.) останется оправданным», — говорится в протоколе заседания.

Члены комитета прогнозируют замедление роста ВВП США в краткосрочной перспективе по сравнению с темпами I квартала 2019 года. Некоторые из них выразили обеспокоенность по поводу низкого уровня инфляции в стране. При этом участники встречи специально не поднимали вопрос о возможном понижении базовой ставки.

«Некоторые участники при этом заявили, что если инфляция не покажет признаков ускорения в ближайшие кварталы, существует риск того, что инфляционные ожидания могут быть закреплены на уровнях ниже тех, которые соответствуют целевому показателю комитета в 2%», — говорится в протоколе.

Члены комитета отметили, что торговая политика и экономическое развитие других государств может оказать существенное негативное действие на темпы роста экономики США. При этом несколько участников сообщили, что риски, связанные с глобальной экономикой, Brexit, торговой напряженностью, которые ранее в текущем году сильно влияли на их прогнозы, теперь ослабли.