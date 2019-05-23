Минэкономразвития в IV квартале этого года планирует представить прогноз социально-экономического развития России до 2050 года. Об этом говорится в документе министерства с планами работы на 2019 год, сообщают «Известия» . Ранее ведомство никогда не готовило документы на столь отдаленную перспективу.

В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на вопрос издания о том, какие факторы планирует учитывать министерство при составлении документа до 2050 года.

«Известия» сравнили прогнозные показатели плана на 2017—2019 годы, который МЭР подготовило осенью 2016 года, с тем, как они воплотились в реальности. Так, в «базовом» варианте, который использовался для планирования бюджета, рост ВВП в 2017 году был заложен на уровне 0,6%, в 2018-м — на 1,7% и в 2019-м — на 2,1%. В варианте прогноза «базовый+», который в министерстве называли наиболее вероятным, рост экономики прогнозировался в 2017 году на 1,1%, в 2018-м — на 1,7% и в 2019-м — на 2,4%.

По данным Росстата, в 2017 году рост экономики составил 1,6%, что оказалось выше прогнозов Минэкономразвития в обоих вариантах. В 2018 году, по оценке Росстата, ВВП России увеличился на 2,3%. Это также превзошло ожидания министерства.

Инфляцию в 2016 году МЭР прогнозировало в «базовом» варианте на целевом уровне 4% на протяжении всей предстоящей трехлетки, а в варианте «базовый+» в 2017 году она должна была составить 4,5%, в 2018-м — 4,3% и в 2019-м — 4,1%. Оценка Росстата свидетельствует, что в 2017 году годовая инфляция опустилась до уровня 2,5%. Годовую инфляцию в 2018 году Росстат оценил в 4,3%, что совпадает с прогнозом Минэкономразвития в варианте «базовый+».

Глава объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин считает, что для большей реалистичности долгосрочные прогнозы должны делать по заказу министерства национальные независимые и авторитетные консалтинговые агентства. Он отметил, что бизнес не опирается на такие долгосрочные прогнозы, поскольку компаниям важнее краткосрочное планирование на три — пять лет на их рынках или же на рынках, на которые они только собираются выходить, а не в целом по стране. Кроме того, по мнению главы «Опоры России», такие долгосрочные прогнозы не принесут особой пользы бизнесу, поскольку сегодня структура экономики трансформируется на глазах, нарастает доля цифровизации.