Абсолют Банк в период с 29 мая по 1 июня 2019 года дополнительно снизит базовую процентную ставку по ипотечной госпрограмме для семей с детьми на 0,25 процентного пункта. В итоге ее величина составит 5,50% годовых на весь срок кредитования, говорится в сообщении кредитной организации.

Специальное предложение будет распространяться на заявки, поданные в сроки проведения акции в течение всего срока действия положительного решения, а также на кредитные договоры, заключенные в период проведения акции.

Остальные условия кредитования по госпрограмме для семей с детьми не изменились.