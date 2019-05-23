Расчет пенсии, льготы для инвалидов и порядок получения материнского капитала — самые актуальные социальные темы у клиентов банка «Восточный», сообщила пресс-служба кредитной организации.

Клиенты с помощью социального сервиса банка могут получить информацию обо всех полагающихся по закону адресных льготах или компенсациях федерального и регионального уровня с вещественной (монетарной) оценкой выгод. Банк проанализировал характер, географию и сезонность юридических запросов россиян в 2018—2019 годах.

Так, самыми популярными темами за обозначенный период стали обращения, связанные с материальными компенсациями. В топ-5 самых актуальных вошли следующие запросы: «как пересчитать пенсию», «какие есть льготы для инвалидов», «какой порядок получения материнского капитала», «как встать на учет в детский сад и в школу» и «порядок получения пособий на ребенка».

Если говорить о портрете потребителя в рамках «Социального сервиса» банка «Восточный», то статистика показывает перевес в сторону женщин: 54% обращений, на мужчин приходится 46% запросов. Средний возраст запрашивающего — 30—49 лет (46,2%). При этом выяснилось, что мужчин и женщин волнуют разные социальные темы. Так, топ-5 самых популярных запросов от женщин выглядит так: «как получить детские пособия», «как прикрепиться к поликлинике», «как написать жалобу на учителя, как его сменить», «перерасчет пенсии за детей, как пересчитать», «как проверить начисление пенсии».

Мужчин интересуют консультации на следующие темы: «варианты использования материнского капитала», «льготы молодой семье», «льготная ипотека многодетным», «как получить статус ветерана труда», «выход на пенсию с учетом изменений в законодательстве».

Исследование также показало разницу между запросами 2018 и 2019 годов. В 2019-м появилось большое количество обращений по увеличению возраста выхода на пенсию.