Сбербанк принял решение о досрочном взыскании задолженности Антипинского нефтеперерабатывающего завода и обращении взыскания на имеющееся в распоряжении банка обеспечение. Сообщение об этом кредитная организация распространила в четверг, 23 мая.

«Группа «Сбербанк», в соответствии с законодательством Кипра и соблюдением своего залогового права, вытекающего из ранее предоставленных в залог по выданным кредитам 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО «Антипинский НПЗ», получила право собственности на акции Vikay», — говорится в релизе.

Там подчеркивается, что Сбербанк намерен продолжить работу по взысканию задолженности с должников, поручителей и залогодателей с использованием всех предусмотренных законом возможностей.



До конца июня 2019 года Сбербанк планирует утвердить дальнейшую стратегию работы в отношении Антипинского НПЗ.