Россиянам, копящим на пенсию в НПФ, не стоит ждать высоких доходностей в этом году. По прогнозам Национального рейтингового агентства (НРА), по итогам 2019 года доходность фондов от инвестирования пенсионных накоплений может составить 6—8%. Такие показатели на IX Российском пенсионном конгрессе озвучил директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин.

По его словам, доходность от вложений средств пенсионных резервов НПФ может оказаться еще ниже — 5—5,5%. Это связано с плохим качеством бумаг в портфелях некоторых участников рынка. «В резервах НПФ есть бумаги с низким кредитным качеством. Это может сказаться на результатах», — уточнил Ногин.

По итогам 2018 года фонды в среднем заработали доходность 5,6% по резервам и лишь 0,2% от инвестирования пенсионных накоплений. Это связано с убытками крупных НПФ, по итогам года семь фондов начислили на счета клиентов убыток.

В ЦБ планируют подать иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, получивших убытки. Как заявила в интервью «Известиям» глава регулятора Эльвира Набиуллина, для негосударственных пенсионных фондов введена фидуциарная ответственность, которая подразумевает, что они должны возмещать убытки, если будет доказано, что они вложились в активы не по наилучшим условиям.