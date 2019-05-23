Кабинет министров в целом одобрил предложенные поправки в бюджет 2019 года. Об этом журналистам по итогам состоявшегося обсуждения сообщил директор департамента пресс-службы и информации правительства РФ Михаил Бубен. Расходная часть бюджета на 2019 год будет увеличена на 256,5 млрд рублей.

«Поправки в бюджет 2019 года в целом одобрены, законопроект перед внесением в Госдуму будет еще доработан по отдельным предложениям членов правительства, касающихся расходной части», — сказал он.

Как отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, «поправки подготовлены с учетом его исполнения за первые четыре месяца на основе оценок макроэкономических показателей за весь текущий год».

Предлагается, в частности, увеличить общий объем доходов более чем на 200 млрд рублей. При этом нефтегазовые доходы будут ниже, чем ожидалось, почти на 60 млрд рублей, а доходы, не связанные с экспортом нефти и газа, вырастут более чем на 260 млрд рублей.