Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на годовой коллегии экономического ведомства, поручил Минэкономразвития искать новые решения для повышения инвестиционной активности в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Для повышения инвестиционной активности в целом мы создаем инструменты по привлечению частных денег в крупные проекты, механизмы государственной поддержки», — сказал он.

По словам премьера, реализуется план по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению доли до 25% ВВП, который направлен на качественный сдвиг в инвестиционной активности от добывающих отраслей к сегментам новой экономики.

Минэкономразвития пересмотрело и ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям На фоне пятилетнего падения реальных доходов граждан Росстат принял решение перейти на новую методологию оценки денежных доходов граждан, но не раскрыл результаты пересчета.

«Работу в рамках плана нужно продолжить, и, конечно, нужно эту работу делать более быстро, в том числе по поиску новых решений, чтобы подстегнуть инвестиционную активность», — поставил задачу Медведев.

Минэкономразвития, по мнению главы Кабинета министров, должно оставаться в этих вопросах основным катализатором процесса, отслеживая качественное выполнение всех элементов плана.