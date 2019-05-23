Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) внедрило новый сервис — «Обработка запросов заказчика в банк данных ФССП России». С его помощью кредиторы могут оперативно проверять наличие исполнительных производств в отношении физических лиц, обратившихся за займами.



«Доступ к базе ФССП России с помощью НБКИ позволяет банкам проверять заемщиков на этапе предварительного решения, до получения согласия на запрос кредитного отчета», — уточняется в пресс-релизе бюро.

Подключение к услуге НБКИ предоставляет кредиторам доступ к подробной информации об исполнительном производстве в отношении заемщика, включая номер и дату его возбуждения. Работа с базой также дает возможность узнать реквизиты исполнительного документа, выяснить сумму непогашенной задолженности, определить координаты подразделения ФССП и судебного пристава-исполнителя, а также дату и основание завершения исполнительного производства.

«Предлагаемая НБКИ услуга серьезно облегчает кредиторам процесс сбора необходимой информации о должниках, — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — При этом доступ к базе исполнительных производств ФССП по традиционным каналам взаимодействия с НБКИ позволяет банкам получать достоверную информацию еще до оценки риск-профиля заемщика, оптимизируя тем самым процесс принятия решения о выдаче кредита».