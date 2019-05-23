Мещанский суд Москвы получил апелляционное представление прокуратуры и жалобу защиты отца полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за растрату денег столичного банка путем фиктивного трудоустройства, сообщает РИА Новости.

Приговор в четыре года колонии общего режима Виктору Захарченко был вынесен в конце апреля. Первым с ним не согласилась прокуратура, подав апелляционное представление, следует из базы суда, а затем поступили три жалобы защиты, последняя зарегистрирована в среду.

Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии за растрату средств банка «МИА» Также суд дал четыре с половиной года колонии бывшему председателю правления банка Владимиру Корьевкину с назначением штрафа в 900 тыс. рублей.

Пресс-секретарь суда была недоступна для подтверждения этой информации.

По данным гособвинения, Захарченко получал в Московском ипотечном агентстве ежемесячно зарплату 30 тыс. и премию 120 тыс. рублей. Причиненный ущерб — около 5 млн рублей — мужчина возместил еще на стадии следствия.