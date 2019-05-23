TalkBank, который позволяет совершать банковские операции через бота на основе искусственного интеллекта, запустил в тестовом режиме чат-бота для мессенджера WhatsApp. Об этом говорится в сообщении банка.

Чтобы начать общение с ботом и получить доступ к сервисам виртуального банка, клиентам достаточно добавить чат-бота в контакты, открыть чат WhatsApp и написать «Активация». Для дополнительной безопасности при первом входе необходимо будет пройти аутентификацию.

Функционал бота включает основные функции и ключевые операции: получение справочной информации, совершение переводов, пополнение счета. При возникновении проблем в работе WhatsApp-бота или необходимости проведения других операций представители банка рекомендуют писать боту в один из четырех основных мессенджеров, где доступен полный спектр банковских услуг.