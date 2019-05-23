Церемония награждения лауреатов бизнес-премии «Лучшие в России — компания и персона года» состоится 27 мая в московском Доме союзов.

Премия вручается в двух номинациях: «Компания года» и «Персона года».

Список номинантов на получение награды вначале был сформирован на основании рэнкингов, составленных партнерами премии — «Эксперт РА» и аналитической системой «Медиалогия». На втором этапе лауреатов конкурса определял экспертный совет, в который входят бизнесмены, общественные и политические деятели. Голосование экспертов проходило путем анкетирования на основании рэнкингов и поданных заявок номинантов. По итогам заседания экспертного совета был определен список лауреатов.

Вручение премии пройдет в формате официального делового приема.

В числе приглашенных: член бюро правления РСПП Давид Якобашвили, председатель совета директоров «Сафмар Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев, генеральный директор — председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Браверман, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сбор гостей — в 18:30. Церемония награждения и прием в честь лауреатов — в 20:00.

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