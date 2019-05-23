Басманный суд Москвы в четверг продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Своим адвокатам Абызов перевел из СИЗО 25 млн рублей.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Абызову меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 июля», — огласила постановление судья Евгения Николаева.

Суд в постановлении отметил, что следствие представило убедительные доказательства причастности Абызова к инкриминируемым ему преступлениям. «Находясь на свободе, Абызов может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей», — мотивировала судья отказ в освобождении Абызова под домашний арест, о чем просила защита.

Защита просит суд перевести Абызова под домашний арест Ранее в Басманный суд Москвы поступили ходатайства следственных органов о продлении ареста Абызова и других фигурантов дела до 25 июля текущего года.

Суд также признал эффективными действия следствия по сбору улик, но одновременно пришел к выводу, что этот процесс не завершен и является длительным и сложным. Защита Абызова после оглашения постановления заявила о несогласии и намерении подать жалобу в Мосгорсуд.

Ранее на заседании Басманного суда следователь Сергей Степанов сообщил, что Абызов из СИЗО перевел своим адвокатам 25 млн рублей.

«Абызов из СИЗО отправил своей гражданской жене 30 миллионов рублей, 25 миллионов из которых она сразу же перевела его адвокатам. Это часть той большой игры, которую Абызов пытается играть из СИЗО», — сказал следователь.

Следователь уточнил, что 5 млн рублей на счете гражданской жены были арестованы. По заявлениям защиты, арест этих средств препятствует получению лечения родными Абызова.

На заседании Басманного суда Москвы в четверг интересы Абызова представляли восемь адвокатов, чьи выступления заняли около четырех часов. Басманный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении Абызову срока содержания под стражей до 25 июля.