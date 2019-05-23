Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые создал увлекательную настольную деловую игру «Предел риска». Игра поможет приобрести навыки финансового планирования и управления личными и имущественными рисками с применением страховых продуктов, отмечается в сообщении союза.



«Деловая игра представлена в форме симулятора экономической реальности и включает в себя помимо широкого спектра страховых инструментов возможность управления игровым личным бюджетом, множество способов создания и приобретения активов, управление кредитным портфелем», — говорится в пресс-релизе ВСС.

Формат игры предполагает формирование и ведение участником игры личной финансово-платежной ведомости на основе располагаемых доходов и расходов, размер которых зависит от принятых игроком решений. «Игроки сталкиваются с разнообразными жизненными ситуациями, переживают финансовые взлеты и падения, формируют личный финансовый план, рассматривают и применяют наиболее популярные виды страхования для защиты от различных рисков», — уточняется в сообщении.

В процессе разработки игры было проведено три тестовых раунда с различными аудиториями, среди которых старшеклассники, студенты и представители страховщиков.

«Игра «Предел риска» мотивирует к оценке рисков, показывает влияние страховой защиты на финансовое благополучие, повышает уровень и качество знаний по различным видам страхования», — поясняют в союзе.

ВСС планирует активно использовать данный продукт при проведении мероприятий по повышению финансовой грамотности, а также в перспективе рассматривает возможность проведения межрегионального турнира среди школьников и студентов.