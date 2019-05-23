Онлайн-витрина мобильного приложения пополнилась кредитными картами, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Клиенты могут также оформить в смартфоне кредит, заявку на рефинансирование кредитов других банков, открыть расчетный или накопительный счет, вклад, воспользоваться страховыми услугами.

«Процесс подачи заявки на кредитную карту, потребительский кредит или рефинансирование значительно ускоряется и упрощается, так как мобильное приложение — это авторизованная зона, и в заявку автоматически подтягиваются уже имеющиеся у банка данные», — отмечается в релизе.