Структура рынка негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «максимально приблизилась» к характеристикам олигополистических рынков, следует из ежегодного обзора российской отрасли НПФ агентства «Эксперт РА». Об этом сообщает «Коммерсант» . По оценкам издания, концентрация топ-10 российских частных фондов превысила 90% рынка резервов и накоплений.

«Доля десяти крупнейших НПФ в совокупном объеме пенсионных резервов и накоплений по итогам 2018 года увеличилась с 81,4% до 88,5%», — говорится в заключении аналитиков. Отсечкой для олигополистического рынка они считают концентрацию рынка у крупнейших игроков на уровне 90%.

В прошлом году завершились два крупных объединения частных фондов: в середине года попавшие в периметр санации банка «ФК Открытие» три НПФ слились на базе «ЛУКОЙЛ-Гаранта», а в конце года «Согласие ОПС» и «Нефтегарант НПО» присоединились к фонду «Нефтегарант».

Объединение частных фондов продолжилось и в этом году. В I квартале НПФ «Сафмар» присоединил фонд «Доверие». В результате единый фонд (264,7 млрд рублей активов) по итогам первых трех месяцев года вышел на шестое место, обогнав НПФ «Будущее» (256,5 млрд рублей). В итоге, по оценкам издания, концентрация топ-10 российских частных фондов превысила 90% рынка резервов и накоплений.

На начало прошлого года у топ-10 игроков было сконцентрировано более 92,4% всех пенсионных накоплений, сейчас же этот показатель на 2,6 процентного пункта выше. Рынок негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) более диверсифицирован, но и он приближается к олигополистическому. На начало года у десяти крупнейших игроков было сконцентрировано 89,5% всех пенсионных резервов.

Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют дальнейшую концентрацию рынка. «В 2019—2020 годах консолидация рынка продолжится, однако она будет иметь более плавный характер», — говорится в обзоре агентства.