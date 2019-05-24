Сбербанк активно участвует в проекте ЦБ по сбору биометрии и считает Единую биометрическую систему (ЕБС) интересной для банковского сектора. Об этом журналистам заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Так он прокомментировал информацию о намерении регулятора обязать российские банки предоставлять услуги с помощью биометрии.

«Мы как банк активно участвуем в инициативе ЦБ по биометрии, мы видим интерес клиентов в этом направлении и уверены, что всем банкам просто будет интересно, правильно и хорошо участвовать также в этой инициативе регулятора», — сказал топ-менеджер.

Как сообщила газета «Ведомости», ЦБ хочет обязать банки оказывать гражданам услуги при помощи ЕБС. Этот вопрос уже обсуждается с Госдумой, соответствующий законопроект законодатели могут представить уже в июле.

Согласно закону, в 2019 году российские банки должны обеспечить сбор биометрических данных — фотографий и образцов голоса — в 20% своих отделений. Со следующего года эта функция должна быть доступна во всех отделениях кредитных организаций. Однако пока банки сами решают, предоставлять ли с помощью ЕБС услуги.