ЦБ хочет обязать банки оказывать гражданам услуги при помощи Единой биометрической системы (ЕБС), говорилось в презентации регулятора в Санкт-Петербурге. ЕБС, оператором которой выступает «Ростелеком», заработала летом прошлого года: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию — изображение лица и слепок голоса — в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение, сообщают «Ведомости» .

Это инициатива ЦБ, «Ростелеком» обеспечивает лишь техническую возможность, уточняет его представитель; поправки готовит ЦБ и Министерство цифрового развития, а Госдума обсуждает с ЦБ этот вопрос, говорит председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект может появиться уже в июле.

ЦБ и «Ростелеком» активно продвигают свою систему — они начали информационную кампанию в поддержку ЕБС: ездят по стране, рассказывая банкирам и журналистам о плюсах системы.

​ЦБ: 4,6 тыс. банковских отделений уже принимают биометрию Услугу предоставляют 129 кредитных организаций.



В части кредитных продуктов еще не готова нормативно-правовая база, указывает управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов: необходимо четко прописать алгоритмы работы как с клиентом (например, формирование и хранение кредитного досье без подписи клиента на бумаге), так и с федеральными системами для получения оперативной информации (ФНС, ПФР).

Затраты банков на подготовку к оказанию услуг через ЕБС много меньше тех, что требуются на обеспечение всех офисов оборудованием для сбора биометрии, говорит директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев. «Собирать и передавать биометрию дорого, дорабатывать системы для получения информации из ЕБС — дешевле», — поясняет он и призывает направлять основные усилия на объяснения людям, что сдача биометрии в ЕБС безопасна с точки зрения защиты данных. Это обеспечит спрос на эти услуги, уверен Чернышев.