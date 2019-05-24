Сбербанк в плане клиентской базы находится «на вершине горы», заявил его глава Герман Греф, выступая на годовом общем собрании акционеров.

По словам Грефа, 65% россиян в активном возрасте являются клиентами банка. Сбербанк выбирают более 56% российских пенсионеров. В 2007 году их доля составляла 27%.

Количество активных клиентов у банка достигло 93 млн. За прошедший год их число выросло на 7 млн.

«Все мы знаем, как тяжело удержаться на вершине горы, если ты ее достиг. Сегодня в плане клиентской базы мы находимся на вершине горы», — сказал глава Сбербанка.