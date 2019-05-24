Общее количество вредоносных файлов, классифицируемых как мобильные банковские троянцы, увеличилось почти на 58% по итогам I квартала 2019 года, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

В общей сложности защитные решения «Лаборатории Касперского» за этот период обнаружили около 30 тыс. подобных вредоносных файлов. Годом ранее — то есть в I квартале 2018-го — это число немного не дотягивало до 19 тыс.

Чаще всего в первые три месяца этого года пользователи мобильных устройств сталкивались с тремя банковскими троянцами: Svpeng, Asacub и Agent. А так как все эти зловреды в большей степени были ориентированы на Россию, то страна оказалась на третьей строчке в рейтинге государств, чьи пользователи в наибольшей степени подвергались атакам мобильных банковских троянцев.

Что касается мобильных троянцев-вымогателей, то их число выросло еще заметнее, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». В I квартале 2018 года решения компании обнаружили около 9 тыс. таких зловредов, а в начале этого года их стало в три раза больше — почти 28 тыс.