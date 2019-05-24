В планах Сбербанка нет ни нового выпуска акций, ни buy-back, заявил глава кредитной организации Герман Греф на годовом общем собрании акционеров. Он отметил, что банк не испытывает недостатка капитала.

«Акции выпускают, чтобы покрыть недостаток капитала. Мы зарабатываем капитал, поэтому мы не планируем выпуск новых акций. Пока в планах такого нет», — сказал Греф. В последний раз банк размещал допэмиссию в 2007 году.

«У нас нет избытка капитала, нам незачем и не на что делать buy-back. Мы уровня в 12,5% достаточности достигнем только в следующем году… Такой путь потенциально можно рассматривать, но тогда, когда есть свободный капитал», — отметил Греф.

В стратегии Сбербанка доля направляемой на дивиденды прибыли привязана к достаточности собственного капитала: 50% прибыли по МСФО будет выплачиваться акционерам при достаточности капитала в 12,5%. Таргета в 12,5% банк планирует достичь уже в 2020 году.