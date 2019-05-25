«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Темпы роста номинальной заработной платы в марте не изменились по сравнению с февралем, составив, по оценке Росстата, 5,2% год к году. В результате реальные зарплаты (рассчитываются с поправкой на инфляцию) за эти два месяца в годовом выражении не росли, а в ряде отраслей и вовсе снизились. Подробнее об этом читайте здесь.

• Россияне «притормозили» оформление ипотечных кредитов. Уровень конверсии одобренных заявок в марте уменьшился до рекордно низких 25%. О том, что интерес к ипотечному кредитованию снизился, свидетельствуют и данные Центробанка. Так, за январь — март в России было выдано 284 тыс. ипотечных кредитов на сумму 618 млрд рублей. Число выданных ипотечных кредитов в начале этого года снизилось на 5%, а общая сумма — увеличилась на 6%. Почему россияне откладывают решение об оформлении ипотеки? Читайте об этом в материале Банки.ру.

• Инвесторы несут деньги в МФО на свой страх и риск — в отличие от банковских вкладов, вложения в микрофинансовые организации в России не имеют официальных гарантий возврата. Почему сегмент МФО отрезан от системы страхования и как защититься инвестору, разбираемся в материале «Сам себе АСВ».

• Рост потребительского кредитования в России не спешит замедляться — в марте этот сегмент вырос на 1,7%, или на 23,6% год к году, сообщал ЦБ. За тот же месяц задолженность россиян по потребительским ссудам увеличилась на 632 млрд рублей, или 4,3%. В этих условиях банки все чаще стали предлагать заемщикам программы по снижению финансовой нагрузки вроде кредитных каникул или уменьшения ставки за хорошую платежную дисциплину. О том, всегда ли такая «помощь» выгодна клиенту, можно прочитать здесь.



• Несмотря на рост популярности инвестиций, Россия все еще существенно отстает от развитых стран. Лишь 2% наших граждан готовы зарабатывать на фондовом рынке, остальные предпочитают банки и матрацы. Пять страхов, которые мешают вам создать капитал, — в материале Банки.ру.

