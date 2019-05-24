Сохраняющиеся в России возможности для досрочного выхода на пенсию являются избыточно щедрыми, такое мнение экспертов Международного валютного фонда (МВФ) представлено в докладе организации, сообщает RNS.

«Несмотря на проведенную недавно пенсионную реформу, сохраняются избыточно щедрые возможности досрочного выхода на пенсию», — отмечается в документе.

Так, в России согласно закону «О страховых пенсиях», право на досрочный выход на пенсию имеют, в частности, мужчины и женщины, работа которых связана с тяжелыми условиями труда. Также правом на досрочную пенсию могут воспользоваться родившие трех и более детей и имеющие определенный страховой стаж женщины, имеющие определенный стаж жители Крайнего Севера и ряд других категорий граждан.