Объемы обналичивания денег в банковском секторе РФ в I квартале 2019 года сократились в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 26,8 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в Центробанке.

Объемы сомнительных транзитных операций уменьшились более чем в два раза — до 173,9 млрд рублей.

«В 2019 году Банк России продолжил работу по сокращению объемов сомнительных операций. В первом квартале текущего года устойчивая динамика снижения таких объемов, которая наблюдалась в течение 2018 года, сохранилась», — отмечается в комментарии пресс-службы.



При этом объемы вывода денежных средств за рубеж стабилизировались и составили 16,6 млрд рублей.

