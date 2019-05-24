Пользователи портала Банки.ру обнаружили в Интернете очередной сайт, на котором предлагаются услуги банковского кредитования.

Некая организация под названием «Банк Платин» обещает выдать в кредит на любые нужды до 1 млн рублей под 10,99% годовых и свыше 1 млн рублей — под 9,9%.



В реестре Центробанка кредитной организации с таким названием нет. Номер лицензии № 1659, который указан в разделе «реквизиты», принадлежит банку «Оранжевый» из Санкт-Петербурга. Телефон, по которому предлагается связаться, не отвечает. По указанному на сайте адресу нет одноименных организаций.

По данным Reg.ru, сайт platinbank.online был зарегистрирован 11 мая 2019 года на частное лицо. Адрес регистрации: Аризона, США.

Портал Банки.ру призывает читателей внимательно проверять информацию об интересующих их организациях, включая сайты и реквизиты. При использовании сайтов, похожих на оригинальные, мошенники зачастую обманывают клиентов и получают регистрационную информацию и личные данные. Такие домены часто используются, чтобы перенаправить клиента банка на специальные страницы с различными махинациями, включая фишинговые атаки по электронной почте и распространение вредоносных программ.