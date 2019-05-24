Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обеспокоена огосударствлением национального банковского сектора, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев. Об этом сообщает РБК .

«Это естественный процесс, это еще больше нас подталкивает к государственному монополистическому капитализму, — сказал Артемьев на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в Москве. — А государственно-монополистическая экономика — не демократия, как известно из истории».

Артемьев отметил, что идет огосударствление всей экономики, но в первую очередь это касается информационных технологий, оборонной безопасности, банковского сектора.

МЭР подготовило проект по ограничению роста доли государства в финсекторе Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Государство увеличивает свое присутствие в стратегических сферах, исходя из соображений безопасности, однако это может вызвать ряд негативных эффектов — недобросовестную конкуренцию, навязывание клиентам невыгодных условий и т. д., сказал глава ФАС.

По словам Артемьева, для снижения негативных последствий необходимо реализовывать программу развития конкуренции в банковском секторе, которая была принята в середине прошлого года после многочисленных обращений банкиров в ФАС. Документ предполагает в том числе конкурентный доступ кредитных организаций к субсидиям из государственного бюджета по нескольким видам льготного финансирования. Это должно выравнять условия ведения бизнеса для крупных игроков и небольших банков.