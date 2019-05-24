Альфа-Банк подал в Мещанский районный суд Москвы пять исков к арестованному в апреле бывшему владельцу банка «Югра» и связанных с ним компаний Алексею Хотину. По мнению банка, ответчики нарушили условия мирового соглашения.

Иски были поданы еще 22 мая, выяснил РБК. В пресс-службе Альфа-Банка изданию подтвердили подачу исков, отметив, что те связаны с нарушением мирового соглашения с Хотиным, заключенного полтора года назад. Мировое соглашение касалось спора о задолженности Хотина и его структур перед банком примерно на 700 млн долларов.

«Альфа-Банк всегда стремится к решению конфликтов мирным путем, что подтверждается подписанием мирового соглашения с компаниями Хотина в конце 2017 года, — отметили в пресс-службе банка. — Но уже в 2019 году заемщик нарушил ряд существенных условий, указанных в кредитном соглашении. Попытки урегулировать ситуацию в досудебном порядке успеха не имели, и банк вынужден был подать иск». Сумму исков Альфа-Банк не раскрывает.

Альфа-Банк и Хотин в декабре 2017 года достигли договоренности об урегулировании спора по долгам примерно на 700 млн долларов. Мировое соглашение было утверждено судом. Согласно ему Хотин должен был выплатить сразу часть требуемых банком денег, а Альфа-Банк брал на себя обязательства не требовать долги в судебном порядке. В залоге у Альфа-Банка находится несколько деловых и торговых центров в Москве, связанных со структурами Хотина.

