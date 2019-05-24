Уличные табло с курсами валют запретили в России, соответствующее указание Центробанка вступило в силу с 24 мая 2019 года, сообщает РИА Новости.

Ранее регулятор предложил запретить табло с курсами валют, пояснив, что запрет не распространяется на окна и витрины помещений банков, а инициатива направлена на борьбу с незаконными точками обмена валют, которые маскируются под операционные кассы банков.

Как заявляли эксперты, которые ознакомились с проектом указания регулятора, инициатива ЦБ положительна с точки зрения борьбы против недобросовестных игроков, но данный шаг вряд ли предотвратит работу полулегальных пунктов обмена валют.