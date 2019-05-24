Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая, сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

В конце марта правительство продлило трехмесячное соглашение о заморозке цен на топливо еще на квартал — до 1 июля.



Нефтяники, в частности, обязались поставлять на внутренний рынок на 2% больше бензина и дизтоплива, чем в прошлом году. Но «Роснефть» не поставила на внутренний рынок необходимое количество ни того, ни другого, «Газпром нефть» не выполнила обязательства по бензину, а «ЛУКОЙЛ» — по дизельному топливу, говорится в протоколе. Одновременно нефтяные компании увеличили экспорт, указано в документе.

Представители «Роснефти» и «Газпром нефти» пока не ответили на запрос издания. «ЛУКОЙЛ» планирует увеличить поставки на внутренний рынок, а также продажи на бирже, чтобы не допустить роста цен, сообщил представитель компании.

Независимый топливный союз предупредил о риске скачка цен на бензин Цены на топливо растут во всех регионах страны.

20 мая владельцы независимых заправок предупредили Козака о резком росте биржевых цен на бензин, соответствующие письма в правительство направили Независимый топливный союз (НТС) и Российский топливный союз (РТС). С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорилось в письме президента НТС Павла Баженова. Это резко снижает маржу независимых владельцев заправок: цена топлива для них растет, а цены на заправках еще в прошлом году заморозило правительство.

Между тем Дмитрий Козак заявил, что «оснований для такой тревоги нет». «Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента», — сказал вице-премьер, добавив, что правительство мониторит ситуацию.

