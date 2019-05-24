Власти РФ могут принять решение о субсидировании ипотечной ставки для некоторых категорий населения в ближайшие полгода, сообщил в ходе встречи с делегатами «Деловой России» вице-премьер Виталий Мутко.

«Если мы не увидим в ближайшие полгода положительный тренд, нам придется принимать решение», — сказал Мутко. Определенные шаги в этом направлении, по его словам, уже сделаны.

«Речь идет, конечно, о запуске механизмов всех финансовых институтов. Это и ценные бумаги, и вопросы работы Банка ДОМ.РФ, который мы будем докапитализировать на 40 миллиардов рублей», — объяснил вице-премьер.

Он напомнил о том, что существует механизм субсидирования ипотеки.

«Инструменты есть, но есть и простой набор субсидирования. Он пока не принимается, пока только категориями, но, в принципе, я об этом все время говорил. Есть определенная математическая модель. Вот нам надо построить, условно говоря, 120 миллионов квадратных метров. Вот стоимость квадратного метра, вот стоимость ресурсов. Откуда мы их возьмем?» — задался вопросом Мутко.

И если будут высокие ставки по ипотеке, может просесть спрос, добавил Мутко. «Нам нужно сбалансировать спрос с поддержкой, сделать соответствующую программу», — заключил Мутко.

В то же время вице-премьер сообщил, что субсидирование ипотеки будет касаться определенных категорий граждан. «Это вопрос многодетных семей, использования в стройке маткапитала, программа «Земский доктор» и так далее. Это и вопросы субсидирования ипотечных ставок для молодой семьи. «Эти механизмы начали действовать, но в глобальном плане этот вопрос стоит», — рассказал Мутко.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести «ипотечные каникулы» для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты, не навредив при этом финансовым организациям, а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тыс. рублей по ипотечному кредиту.