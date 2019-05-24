Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 32 копейки к предыдущему закрытию и составил 64,535 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 16,8 тыс. сделок более чем на 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,415—64,7 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,2275, уменьшившись на 29 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 6,3 тыс. сделок на 420,8 млн евро по курсам от 72,0775 до 72,4075 рубля за евро.

В рамках пятничной сессии, в преддверии пика налоговых выплат, рублю удалось проигнорировать очередную волну снижения на рынке энергоносителей, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«При этом пара доллар/рубль продолжает двигаться в рамках диапазона 64—65 рублей. На горизонте следующей недели, на наш взгляд, поводов для выхода из сложившейся консолидации не видно. Однако уход поддержки со стороны налогового периода может стимулировать активность долларовых «быков», — комментирует эксперт.