На реализацию «дорожных карт» по цифровым «сквозным» технологиям предусмотрено выделить из бюджета РФ порядка 220 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Андрей Белоусов по итогам заседания набсовета в рамках конференции ЦИПР-2019.

«Деньги для этого предусмотрены в бюджете <...> Порядка 220 миллиардов рублей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Реализация «дорожных карт» по «сквозным» технологиям предусмотрена федеральным проектом «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика». Эти технологии считаются наиболее перспективными, их применение ведет к радикальным изменениям существующих рынков, а также к появлению новых. Финансирование всего федерального проекта «Цифровые технологии» в 2019—2024 годах составляет 451,8 млрд рублей, включая 282,2 млрд из федерального бюджета.

Сколько из этих средств пойдет на реализацию «дорожных карт», в нацпроекте не уточняется.