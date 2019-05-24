Заместитель министра экономического развития Петр Засельский стал лидером по доходам среди руководителей Минэкономразвития РФ, всего он задекларировал 250,151 млн рублей. Это следует из сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.



Засельский занимает пост замминистра экономического развития с декабря прошлого года, до этого он работал управляющим Московским филиалом и зампредом правления Совкомбанка.

Как следует из документа, в собственности замминистра две квартиры площадью 283,6 кв. м и 168,9 кв. м, а также недостроенный жилой дом (186,4 кв. м). Замминистра также владеет тремя машинами Mercedes-Benz и одним автомобилем Toyota. Доходы его супруги, согласно декларации, составили 185,3 млн рублей.

Доход главы Минэкономразвития за 2018 год составил 21,6 млн рублей В 2016 году он заработал 20,9 млн рублей.

Среди заместителей министра за Засельским по объему задекларированного дохода идут Савва Шипов и Михаил Расстригин, заработавшие за год 10,726 млн рублей и 10,722 млн рублей соответственно.

Следом за ними — заместитель министра, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко с доходом в 10,581 млн рублей, Азер Талыбов (10,388 млн), Илья Торосов (8,988 млн), Сергей Галкин (8,822 млн), Вадим Живулин (8,643 млн) и Сергей Назаров (8,431 млн). Наименьшие доходы среди заместителей министра задекларировали Оксана Тарасенко (6,56 млн) и Тимур Максимов (4,667 млн).