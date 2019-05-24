В Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере 25 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.



«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение последнему из фигурантов уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как сообщалось ранее, злоумышленники, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Доход от противоправной деятельности превысил 25 млн рублей.

Всего в рамках дела были задержаны девять подозреваемых, которые оказались приезжими в возрасте от 30 до 56 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.