Крым готов начать предоставлять услуги международного роуминга для иностранных операторов связи, сообщил глава крупнейшего оператора в регионе — компании «К-Телеком» Владимир Зайцев.

Ранее представители зарубежных делегаций политиков и бизнесменов, а также иностранные туристы неоднократно отмечали неудобства, связанные с отсутствием международного роуминга в Крыму из-за санкционной политики, последствия которой — невозможность осуществлять звонки со своих «домашних» номеров сотовой связи.

«Тип установленного телекоммуникационного оборудования, используемых информационных и биллинговых систем позволяет начать предоставление услуг международного роуминга для иностранных операторов, абоненты которых прибывают в Крым. Ничто не мешает операторам Крыма начать предоставление услуг международного роуминга. Если операторы из других стран обратятся с запросом, мы готовы его отработать», — сказал РИА Новости Зайцев.

По его словам, компания «К-Телеком» открыта для заключения договоров с иностранными операторами связи.

«В случае заключения договоров иностранцы смогут беспроблемно пользоваться своими сим-картами в Крыму», — заверил Зайцев.

