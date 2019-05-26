Полицейские пресекли в Пензе деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования, сообщает пресс-служба МВД России.

В полицию Пензы обратились представители двух страховых организаций. Они сообщили о возможной причастности жительницы областного центра к незаконному получению страховых выплат.

«Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к противоправной деятельности шестерых жителей Пензы. Они допрошены в качестве подозреваемых и признались в содеянном», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного расследования установлено, что с февраля 2017 года по январь 2019-го злоумышленники организовали инсценировку дорожно-транспортных происшествий на территории Пензенской области, в связи с чем незаконно получили страховые возмещения от страховых компаний на общую сумму более 1 млн рублей. Одна из подозреваемых занималась поиском лиц, предлагая им принять участие в фиктивных ДТП за денежное вознаграждение. Инсценировка столкновений, как правило, происходила в вечернее или ночное время на пустынных участках автомобильных дорог, на которых отсутствовали камеры видеофиксации.

По факту мошенничества в сфере страхования, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.5 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.