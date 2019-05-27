Сбербанк с 25 мая снизил ставки по ипотечным программам на 0,3—0,6 процентного пункта.

Теперь получить кредит на покупку строящегося жилья в банке стало доступно под 10,5—10,7% годовых ( 8,2—9,2% годовых по программе субсидирования ипотеки застройщиками), на приобретение готового жилья — под 10,4—11,6% годовых, загородной недвижимости — под 10,8% годовых, а на строительство жилого дома, покупку гаража или машино-места — под 11,3% годовых. Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь возможно под 10,6% годовых, а если в дополнение к ипотечному оформлялся кредит на потребительские цели, то под 11,1% годовых.



При отказе клиента от страхования жизни предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта. Для зарплатных клиентов действует дисконт в размере 0,3 п. п. При оформлении ипотеки по двум документам (опция доступна при первоначальном взносе от 50%) итоговая ставка будет выше на 0,3 п. п. Также при приобретении готового жилья в банке действуют скидки для молодых семей и при покупке квартиры на Domclick.ru.

Минимальный взнос клиента составляет 15% собственных средств от стоимости квартиры, 25% — загородной недвижимости / гаража или машино-места либо при строительстве жилого дома. Рефинансирование предоставляется на сумму до 80% от стоимости залога. Допустимая сумма кредитования может варьироваться от 300 тыс. рублей, а срок — достигать 30 лет.

«Как и прогнозировали многие эксперты, рост ставок на рынке, начавшийся в четвертом квартале 2018 года и продолжавшийся в первом квартале текущего года, остановился. Следует ожидать, что вслед за крупнейшим участником российского ипотечного рынка ставки в скором времени «развернут» и другие кредитные организации, тем более что ряд из них уже смягчил условия кредитования», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.