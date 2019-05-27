Инвестиции японских компаний в США за последние два года превысили 240 млрд иен (2,2 млрд долларов). Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с президентом США Дональдом Трампом.



«С момента вступления Трампа в должность президента Япония активно инвестирует в экономику США и продолжит это делать. Новые инвестиции составили более 240 миллиардов иен (2,2 млрд долларов), было создано около 45 тысяч новых рабочих мест. При этом только за последний месяц инвестиции, сделанные в автомобильной и энергетической сфере, выросли на миллиард иен (9,7 млн долларов)», — сказал он.