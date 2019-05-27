Сбербанк планирует разработать электронную платформу, на которой независимые инвестиционные советники (не являющиеся лицензированными профучастниками финансового рынка) смогут удаленно получать инфраструктурные решения для своего бизнеса. Об этом в рамках конференции «Российский фондовый рынок» в конце прошлой недели сообщил директор по развитию брокерского бизнеса Сбербанка Константин Шульга, пишет «Коммерсант».

Идея в том, чтобы создать ресурс, к которому, с одной стороны, будут подключены клиенты брокера Сбербанка, с другой — независимые советники. Представители новой индустрии, таким образом, получат необходимые им для ведения бизнеса сервисы (бэк-офис, бухгалтерию, расчеты с клиентами, юридическое сопровождение деятельности и т. п.), а клиенты — возможность обращаться за инвестиционной рекомендацией к сторонним специалистам. Монетизация проекта будет двухуровневой, пояснил Шульга. «Возможно, это будет модель некоего участия в комиссионном вознаграждении, которое получает инвестсоветник, а также брокерская комиссия», — сказал он. По его словам, о конкретных сроках реализации проекта речь пока не идет, сейчас с Национальной ассоциацией участников фондового рынка обсуждаются юридические и технологические аспекты. Объем необходимых вложений также уточняется.

Будет ли проект самостоятельным или будет реализован в рамках всеобщего «финансового супермаркета» — маркетплейса ЦБ, пока не решено. По словам Шульги, платформа отличается от того, что реализуется другими участниками рынка в рамках маркетплейса. Однако топ-менеджер допустил «возможность переговоров». Советник первого зампреда ЦБ Елена Чайковская, курирующая маркетплейс, сообщила «Коммерсанту», что появление в проекте платформы сопутствующих сервисов, связанных в том числе с инвестконсультированием, возможно и даже ожидаемо. «Внешний периметр, который общается напрямую с клиентами, будет обрастать финансовым консалтингом. И, скорее всего, в эту сторону будут мигрировать витрины», — говорит она.

Возможность реализации идеи зависит прежде всего от наполняемости рынка, подчеркнул Шульга. Сейчас он крайне мал — всего 45 участников, подавляющее большинство которых сами брокеры (а значит, уже имеют необходимую инфраструктуру и, кроме того, не захотят делиться с конкурентом комиссиями). Институт же независимых (не имеющих лицензии ЦБ) советников до сих пор фактически не запущен.

«Если платформа будет реализовываться Сбербанком, это сильно поднимет кредит доверия к размещенным на ней советникам. Поэтому около 2 тысяч человек там точно может собраться в течение трех лет, — полагает основатель петербургского агентства независимых финансовых консультантов Sky Bond Константин Балабушко. — Но только если будет убрано требование о наличии внутреннего контролера, а сама платформа окажется достаточно функциональной».

Как уточняет исполнительный директор компании «Личный капитал» Ирина Гулевская, платформа может привлечь скорее «мелких ИП». Крупные консультанты самодостаточны. «У нас все свое: отдел маркетинга, бухгалтерия, юристы, — отмечает она. — Это могло бы нас заинтересовать, если бы платформа предоставляла доступ к различным брокерам. Если Сбербанк планирует остаться единственным партнером, вряд ли мы ею воспользуемся». При этом, с учетом принципа работы платформы, у небольших ИП есть реальный риск потери клиентов, так как они могут заметить более удобных или выгодных для себя консультантов с большим опытом работы, указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.



Остается открытым и вопрос оплаты услуг платформы. Если основную ее аудиторию составят небольшие участники, то «логичнее было бы сделать оплату только в виде комиссии со сделки, а не постоянный фикс, который многие ИП просто не смогут платить», отмечает Гулевская.