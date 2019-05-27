Рубль немного дорожал к ключевым иностранным денежным единицам в самом начале валютных торгов понедельника, а в последующие минуты демонстрировал слабую разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся почти 64,46 рубля, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 72,18 рубля (минус почти 8 копеек).

К 10:12 американская валюта в плюсе на 1 копейку и стоит 64,48 рубля. Курс евро равен 72,23 рубля (минус 3 копейки).



Как отмечает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу «рубль смог с лихвой восполнить потери четверга и заставить доллар и евро отступить». По ее словам, рублю помогла укрепиться растущая цена на нефть.

«С утра в Европе подводятся итоги выборов в Европарламент, продолжавшиеся с 23 по 26 мая. Правящие в Европе Европейская народная партия и социал-демократы немного потеряли, но по-прежнему сохранят большинство голосов в Европарламенте. А вот евроскептикам и правым партиям удалось улучшить результат, да так, что они, по предварительным данным, могут занять до 15% кресел в Европарламенте. Эта новость может стать негативной для курса евро», — указывает Мильчакова.



Перед стартом торгов она прогнозировала разнонаправленную динамику рубля к доллару и евро в начале сессии. «Мы пока сохраняем прогнозы по парам доллар/рубль и евро/рубль в 64,2—65,5 рубля за доллар и 72—73 рубля за евро», — говорится в комментарии.