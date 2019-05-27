Банк «Аверс» приступил к выпуску карт национальной платежной системы «Мир».

Плата за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия дебетовой карты «Мир» составляет 500 рублей. Срок действия карты — два года. Предусмотрено начисление процентов на остаток средств на счете в размере 0,5% годовых.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка не взимается. Снятие наличных в банкоматах сторонних банков также бесплатное, а в ПВН комиссия составит 1% от суммы, минимум 200 рублей.

«С учетом того, что карта выдается на два года, а плата за обслуживание вносится один раз, можно сказать, что стоимость карты не будет обременительной для клиентов», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.

Кроме того, выпускается карта «Мир Пенсионная», плата за ее выпуск и обслуживание не взимается. Ставка начисления дохода на остаток средств на карточном счете составляет 3% годовых.



По картам предусмотрено СМС-информирование стоимостью 59 рублей в месяц.