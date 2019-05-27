Страхование жизни, которое до 2018 года было самым быстрорастущим сегментом страхового рынка, начало падать. Объем сборов страховщиков жизни по итогам I квартала 2019 года снизился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 94,8 млрд рублей, свидетельствует статистика Всероссийского союза страховщиков.



Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), которое было драйвером рынка, снизились на 26,1% и составили 46 млрд рублей.

Рынок страхования жизни упал впервые за 10 лет, сообщил на конференции председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин. До I квартала 2019 года страхование жизни росло двузначными темпами — по итогам 2018 года рост составил 32,8%, до 478 млрд рублей.

Снижение рынка связано с насыщением премиальных клиентских сегментов продуктом ИСЖ, волатильностью ставок по инструментам с фиксированной доходностью в I квартале и в некоторой мере результатом внедрения стандартов ВСС по продажам страхования жизни, вступивших в силу в январе 2019 года, говорится в сообщении ВСС.

«Страховщики активизировали борьбу с низким качеством продаж своих продуктов партнерами, что отразилось и на показателях динамики рынка», — говорится в сообщении.

Рост жалоб на продажи страхования жизни в I квартале составил 85%, при этом абсолютное их количество невелико, сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.

При этом объемы рынка по классическим накопительным программам страхования жизни выросли до полутора раз, отмечает ВСС. На ИСЖ в I квартале 2019 года пришлось 48% всех премий (46 млрд рублей), на кредитное страхование — 21,9% (20,8 млрд), на накопительное страхование жизни — 19,2% (18,2 млрд), на ДМС — 4,4% (4,2 млрд). Еще 7% (5,9 млрд) пришлись на прочее страхование.