Банк «Возрождение» ввел новый вклад «Надежная защита».

Открытие вклада происходит при условии одновременного заключения на имя вкладчика в офисах банка договора накопительного страхования жизни.

Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей, при этом сумма вклада не может превышать пятикратного размера суммы страхового взноса (страховой премии), уплаченного по договору накопительного страхования жизни.

Срок — шесть месяцев или один год. Процентная ставка составляет 8,65% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

«При оформлении одного договора накопительного страхования жизни вкладчик может оформить только один вклад «Надежная защита», — добавляет эксперт Банки.ру по вкладам Юлия Прошина.