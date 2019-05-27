Донкомбанк повысил ставки по двум вкладам в рублях.

Доходность «Максимального» (от 25 тыс. рублей на 370 дней) составит 7,25—7,4% годовых (вместо 7—7,25%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Пенсионный» (от 500 рублей на 460 дней) проценты начисляются по периодам (всего пять периодов по 92 дня).

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,35% (ранее — 6,25%).

Возможны дополнительные взносы. Выплата процентов осуществляется каждый 92-й день, а также возможна капитализация.

При досрочном расторжении договора проценты, капитализированные за каждый 92-дневный период хранения вклада, пересчету не подлежат.