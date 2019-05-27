Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 апреля составил 79,82 млрд долларов, увеличившись за месяц более чем на 1 млрд, сообщает Министерство финансов страны.

«В течение апреля 2019-го сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 22,2 миллиарда гривен, и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,03 миллиарда долларов США», — сообщается на сайте министерства.

В апреле Минфин сообщал, что государственный долг Украины в марте вырос на 0,54 млрд долларов и составлял 78,78 млрд.

Министерство также заявляло, что Украина в 2019 году намерена выплатить 17 млрд долларов по внутреннему и внешнему госдолгу, а в I квартале страна выплатила около 4,7 млрд долларов госдолга.