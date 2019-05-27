Временная администрация выявила в РТС-Банке признаки осуществления операций, направленных на вывод активов. Об этом сообщается в пресс-релизе Центрального банка России.

«Временная администрация по управлению РТС-Банком, назначенная приказом Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-512 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов посредством кредитования заемщиков, имевших сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства перед банком», — говорится в сообщении.

Регулятор напомнил, что, по оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 0,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 1,3 млрд рублей. «Дыра» в балансе РТС-Банка составила 459 млн рублей.

Арбитраж Самарской области 13 мая 2019 года принял решение о признании РТС-Банка несостоятельным. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.