Параметры передачи «дочки» «ВЭБ.РФ» — Связь-Банка на баланс Промсвязьбанка должны быть определены на этой неделе, сообщил журналистам глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

«Принят федеральный закон, остались неурегулированными вопросы финансового обеспечения этой сделки, поскольку, передавая Связь-Банк, ВЭБ не может нести финансовые потери. Вот параметры этих финансовых условий будут обозначены и приняты на этой неделе. Мы надеемся, что на этой неделе», — сказал Шувалов.

Он также выразил надежду, что передача Связь-Банка состоится как можно быстрее. Шувалов отметил, что на прошлой неделе первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов провел совещание по вопросу передачи Связь-Банка через казну на баланс Промсвязьбанка (опорного банка для гособоронзаказа), на котором обсуждались предложения Минфина и ЦБ.

В конце 2018 года «ВЭБ.РФ» предложил передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. Сейчас госкорпорация обсуждает с Минфином и ЦБ вопрос переоформления долга перед ЦБ на 212 млрд рублей, которые регулятор выделял ВЭБу с 2008 года в виде депозитов на санацию Связь-Банка и «Глобэкса» (в ноябре 2018 года Связь-Банк присоединил «Глобэкс).

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков. Промсвязьбанку переходят кредиты предприятий из сферы ОПК, находящихся под санкциями.

