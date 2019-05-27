Банк «Восточный» обновил линейку дебетовых продуктов, дополнив ее накопительным «Счетом-сейфом». «Отличительной особенностью данного продукта является получение гарантированной ставки 6% годовых вне зависимости от любых условий», — отмечается в сообщении банка.

Как уточняется, продукт предусматривает:

возможность пополнения счета и снятия средств с него без каких-либо ограничений по сумме;

неограниченный срок пользования счетом;

ежедневное начисление и ежемесячную выплату процентов с учетом капитализации.

В банке также подчеркивают, что проценты начисляются не на минимальный остаток, а на среднедневной.