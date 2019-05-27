Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:05 мск снизился на 8 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,39 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 14,2 тыс. сделок на сумму порядка 1,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,36—64,51 рубля за доллар.

Курс евро на то же время составил 72,08 рубля, опустившись на 18 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 4,6 тыс. сделок примерно на 295 млн евро по курсам от 72,04 до 72,24 рубля за евро.

«Рублевые пары сегодня стоят почти без движения. Доллар США стабилен возле 64,46 рубля, российская валюта игнорирует колебания в нефти и опирается, по всей видимости, на вторичный рынок ОФЗ. В парах с рублем не происходит ровным счетом ничего, «боковик» остается в силе в пределах 64,3—64,85 рубля за доллар США и 71,95—72,45 рубля за евро», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.