Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок реализации имущества экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, говорится в определении суда.

Ходатайство о продлении срока банкротства было заявлено финансовым управляющим имуществом должника.

На момент проведения судебного заседания финансовым управляющим выполнены не все возложенные на него в соответствии с положениями главы X закона «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности, а также завершены не все мероприятия реализации имущества должника. Лица, участвующие в деле, относительно удовлетворения ходатайства возражений не представили, отметил арбитраж.

Ранее Агентство по страхованию вкладов подало заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Ларисы Маркус и еще 17 бывших руководителей банка.

Рассмотрение заявления суд назначил на 7 октября.